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Spor

Genç Kadınlar Eskrim Kılıç Milli Takımı, İspanya'da şampiyon oldu

Milliler finalde Fransa'yı 45-37 mağlup etti.

Fatih Gazioğlu   | 22.01.2023
Genç Kadınlar Eskrim Kılıç Milli Takımı, İspanya'da şampiyon oldu

Ankara

Genç Kadınlar Eskrim Kılıç Milli Takımı, İspanya'da gerçekleştirilen Genç Kadınlar Kılıç Dünya Kupası'nda şampiyon oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Segovia'da düzenlenen organizasyonda takım müsabakalarında Begüm Alkaya, Damla Demirkol, Nisanur Erbil ve Nil Güngör’den oluşan Genç Kadınlar Kılıç Milli Takımı, ilk olarak çeyrek finalde İspanya’yı 45-40, yarı finalde ABD'yi 45-44 yenerek finale yükseldi.

Finalde Fransa ile eşleşen milliler, rakibine 45-37'lik üstünlük kurarak altın madalya kazandı.

Bireysel karşılaşmalarda Nisanur Erbil’in elde ettiği bronz madalyanın ardından, takım müsabakalarını altın madalya ile tamamlayan milli takım, organizasyonu iki madalya ile tamamladı.



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