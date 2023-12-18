Dolar
29.06
Euro
31.72
Altın
2,022.16
ETH/USDT
2,156.90
BTC/USDT
41,298.00
BIST 100
7,790.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze’den tahliye edilen yaralıları taşıyan uçak, Etimesgut Askeri Havaalanı'na indi.
logo
Spor

Galatasaray Kulübünden başkan Dursun Özbek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Galatasaray Kulübü, başkan Dursun Özbek'in sağlık durumuyla ilgili endişe edilecek bir durumun olmadığını açıkladı.

Hilmi Sever  | 18.12.2023 - Güncelleme : 18.12.2023
Galatasaray Kulübünden başkan Dursun Özbek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

İstanbul

Sarı-kırmızılıların sponsor hastanesi Medicananın başkan Dursun Özbek'in sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklama, kulübün internet sitesinden paylaşıldı.

Açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, bugün Medicana Ataşehir Hastanesine karın ağrısı ve halsizlik şikayetiyle ayaktan başvurmuş, yapılan tetkik ve değerlendirme sonuçlarında önemli bir bulguya rastlanmamıştır. Özbek'in, gastroenterit tanısıyla tedavisine başlanmış ve tedavi sonrası taburculuğu planlanmıştır. Sağlık durumuyla ilgili olarak şu an için endişe edilecek bir durum olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve Macaristan arasında 17 maddelik iş birliği anlaşması imzalandı
"Yerinde Dönüşüm" projesine başvurular 250 bini aştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü
BAE'den, Adıyaman'daki depremzede kadınlara makine desteği
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Macaristan ile ilişkilerimizi geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesine taşıdık

Benzer haberler

Galatasaray Kulübünden başkan Dursun Özbek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Galatasaray Kulübünden başkan Dursun Özbek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda eşleşmeler belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi Sparta Prag oldu

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi Sparta Prag oldu
Beşiktaş Yönetim Kurulu, Rıza Çalımbay'la sözleşme konusunu 27 Aralık'ta görüşecek

Beşiktaş Yönetim Kurulu, Rıza Çalımbay'la sözleşme konusunu 27 Aralık'ta görüşecek

Trabzonspor taraftarları, Onuachu'yu "kasım ayının en iyi oyuncusu" seçti

Trabzonspor taraftarları, Onuachu'yu "kasım ayının en iyi oyuncusu" seçti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet