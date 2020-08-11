Fenerbahçeli futbolcular hız ve laktat testinden geçti
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de futbolcular, hız ve laktat testinden geçti.
İstanbul
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de futbolcular, hız ve laktat testinden geçti.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre oyunculara, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde hız ve laktat testi uygulandı.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.