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Spor

Fenerbahçeli futbolcular hız ve laktat testinden geçti

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de futbolcular, hız ve laktat testinden geçti.

Hilmi Sever   | 11.08.2020
Fenerbahçeli futbolcular hız ve laktat testinden geçti

İstanbul

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de futbolcular, hız ve laktat testinden geçti.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre oyunculara, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde hız ve laktat testi uygulandı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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