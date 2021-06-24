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Spor

Fenerbahçe'de Eyüp Yeşilyurt başkan adaylığı için gerekli imza şartını sağlayamadı

Fenerbahçe Kulübünde yarın yapılacak kongre öncesinde aday olacağını duyuran Eyüp Yeşilyurt, gerekli imza şartını yerine getiremediği için seçime giremeyeceğini bildirdi.

Süha Gür   | 24.06.2021
Fenerbahçe'de Eyüp Yeşilyurt başkan adaylığı için gerekli imza şartını sağlayamadı

Istanbul

Seçim için toplamda 233 imza topladıklarını belirten Yeşilyurt, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Topladıkları imzalar içerisinde 78 kişinin aidatını ödememesi sebebiyle geçersiz sayıldığını belirten Yeşilyurt, "Acemiliğimize denk geldi, bunu bilmiyorduk. Seçimin içine girince öğrenmiş olduk. Türkiye genelinde 233 imza topladık ancak bizim 78 imza yollayan üye aidatını ödememiş. Seçimden 2 ay önceye kadar aidatların yatırılması gerekiyor. Bugün bana 50-70 imza vereceklerini söyleyen insanlar vardı ama ben girmeyeceğimi söyledim. Kurullarımı da yapamadım." ifadelerini kullandı.

Tüzüğe tamamen hakim olduğunu dile getiren Yeşilyurt, şunları kaydetti:

"Kulübü zor bir sürece sokmamak için çekildim. Kurullarımı ve yönetimimi yapmadan da seçime girebilirdim. Sadece Eyüp Yeşilyurt olarak adaylığımı koyabilirdim, tüzüğüm bana bu hakkı veriyor. Böyle yapsaydım kulübümü zor pozisyona sokardım. Ben Fenerbahçe'm iğne ucu kadar zarar görsün istemedim. Ali Bey'e değer katmak istedim. Bizim kongre üyelerimiz beni yarı yolda bıraktı. Seçimde aday olmayacağım."

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