Spor

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenör Slobodan Kovac ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, Sırp Başantrenör Slobodan Kovac ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Ceren Aydınonat  | 12.01.2026 - Güncelleme : 12.01.2026
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenör Slobodan Kovac ile yollar ayrıldı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'mızın başantrenörlüğü görevini yürüten aynı zamanda A Milli Takımı'mızın da teknik direktörü olan Sayın Slobodan Kovac ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Profesyonel sporun doğası gereği kulüpler zaman zaman yeni yapılanmalara yönelir. Bu karar, hocamızın antrenörlük kalitesine ve Türk voleyboluna kattığı değerlere duyduğumuz saygıyı asla gölgelememektedir." denildi.

Milli takımın başarısının herkesin ortak paydası olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Sayın Slobodan Kovac'ın ay-yıldızlı armamız altında ülkemize yaşattığı ve yaşatacağı başarılar, her türlü kulüp rekabetinin üzerindedir. Milli takımımızın başında çıkacağı her müsabakada kendisinin en büyük destekçilerinden biri olmaya devam edeceğiz. Bu süreci federasyonumuzun ve milli takımımızın hedeflerine zarar vermeyecek şekilde, şeffaf, yapıcı ve sorumluluk bilinciyle yönettiğimizi özellikle vurgulamak isteriz. Sayın Slobodan Kovac'a kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, milli takımımızla katılacağı turnuvalarda ve bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz."

