CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Türk derbisi

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk edecek.

Salih Ulaş Şahan  | 06.01.2026 - Güncelleme : 06.01.2026
CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Türk derbisi

Ankara

Başkent Ankara'da TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Ligin ilk haftasında Halkbank, deplasmanda Bogdanka LUK Lublin'e 3-0 mağlup olurken Galatasaray HDI Sigorta, evinde Knack Roeselara'yı 3-2 yendi.

