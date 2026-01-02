Vodafone Sultanlar Ligi'nde sezonun ikinci yarısı başlıyor
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezonun ikinci yarısı başlıyor.
Ankara
Ligde ikinci devrenin ilk haftası olan 14. haftanın müsabakaları yarın yapılacak.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Karşılaşmaların programı şöyle:
14.00 Kuzeyboru-Eczacıbaşı Dynavit (Aksaray)
14.00 İlbank-Beşiktaş (TVF Ziraat Bankkart)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Daikin (Mimar Sinan)
16.00 Fenerbahçe Medicana-Aras Kargo (Burhan Felek Vestel)
16.00 Bahçelievler Belediyespor-Türk Hava Yolları (Hasan Doğan)
18.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Göztepe (Cengiz Göllü)
18.00 VakıfBank-Zeren Spor (VakıfBank)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.