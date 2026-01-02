Dolar
Spor

Vodafone Sultanlar Ligi'nde sezonun ikinci yarısı başlıyor

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezonun ikinci yarısı başlıyor.

Salih Ulaş Şahan  | 02.01.2026 - Güncelleme : 02.01.2026
Vodafone Sultanlar Ligi'nde sezonun ikinci yarısı başlıyor

Ankara

Ligde ikinci devrenin ilk haftası olan 14. haftanın müsabakaları yarın yapılacak.

Karşılaşmaların programı şöyle:

14.00 Kuzeyboru-Eczacıbaşı Dynavit (Aksaray)

14.00 İlbank-Beşiktaş (TVF Ziraat Bankkart)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Daikin (Mimar Sinan)

16.00 Fenerbahçe Medicana-Aras Kargo (Burhan Felek Vestel)

16.00 Bahçelievler Belediyespor-Türk Hava Yolları (Hasan Doğan)

18.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Göztepe (Cengiz Göllü)

18.00 VakıfBank-Zeren Spor (VakıfBank)

