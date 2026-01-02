Dolar
Spor, Basketbol

Basketbolda haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 14, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 15 ve Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 18. hafta maçları yapılacak.

Süha Gür  | 02.01.2026 - Güncelleme : 02.01.2026
Basketbolda haftanın programı

İstanbul

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

19.00 Karşıyaka-TOFAŞ (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

3 Ocak Cumartesi:

13.00 Bahçeşehir Koleji-Aliağa Petkimspor (Sinan Erdem)

15.30 Trabzonspor-Türk Telekom (Hayri Gür)

18.00 Bursaspor Basketbol-Safiport Erokspor (TOFAŞ)

4 Ocak Pazar:

13.00 Anadolu Efes-Mersinspor (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Pamukkale Üniversitesi)

18.00 Glint Manisa Basket-Galatasaray MCT Technic (Muradiye)

20.30 Beşiktaş GAİN-Fenerbahçe Beko (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

3 Ocak Cumartesi:

14.00 Beşiktaş BOA-Melikgazi Kayseri Basketbol (Beşiktaş GAİN)

15.00 Dardanel Çanakkale Belediyespor-Emlak Konut (Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi)

16.00 BOTAŞ-Nesibe Aydın (Ankara)

17.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-ÇİMSA ÇBK Mersin (Sinan Erdem)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

20.00 Darüşşafaka Lassa-Çayırova Belediyespor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

3 Ocak Cumartesi:

14.45 Fenerbahçe Koleji RAMS-Konya Büyükşehir Beledilespor (Metro Enerji)

16.30 OGM Ormanspor-Cemefe Gold Haremspor (M. Sait Zarifoğlu)

18.15 Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler-İlab Basketbol (Gölbaşı)

4 Ocak Pazar:

13.00 Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-MKE Ankaragücü (Gazanfer Bilge)

14.45 Kocaeli Büyükşehir Belediyespor-KİPAŞ İstiklalspor (Kocaeli Atatürk)

16.30 Gaziantep Basketbol-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Karataş Şahinbey)

5 Ocak Pazartesi:

20.15 Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol-Göztepe (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

