Galatasaray MCT Technic'te başantrenörlük görevine Gianmarco Pozzecco getirildi

İstanbul
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 53 yaşındaki çalıştırıcıyla 2026-2027 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlandı.
5 Ocak 2026'da takımın başına geçecek Pozzecco, son olarak İtalya Milli Takımı'nda görev yapmıştı.