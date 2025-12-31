Dolar
42.96
Euro
50.64
Altın
4,310.18
ETH/USDT
2,999.20
BTC/USDT
88,972.00
BIST 100
11,284.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

Galatasaray MCT Technic'te başantrenörlük görevine Gianmarco Pozzecco getirildi

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü İtalyan Gianmarco Pozzecco oldu.

Can Öcal  | 31.12.2025 - Güncelleme : 31.12.2025
Galatasaray MCT Technic'te başantrenörlük görevine Gianmarco Pozzecco getirildi

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 53 yaşındaki çalıştırıcıyla 2026-2027 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

5 Ocak 2026'da takımın başına geçecek Pozzecco, son olarak İtalya Milli Takımı'nda görev yapmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bahçeli: Türkiye'nin güvenlik damarını tarumar edecek her müzmin hazırlığın sonu vahim olacaktır
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni yıl mesajı
Yurdun bazı bölgeleri için kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan yeni yıl paylaşımı
Emine Erdoğan, Gazze ve sıfır atık farkındalığını artırma faaliyetlerini 2025'te de sürdürdü

Benzer haberler

Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray MCT Technic'te başantrenörlük görevine Gianmarco Pozzecco getirildi

Galatasaray, 2025 yılına kupalarla ve yıldız transferlerle damga vurdu

NBA'de Adem Bona'lı Philadelphia 76ers, Memphis Grizzlies'ı yendi

NBA'de Adem Bona'lı Philadelphia 76ers, Memphis Grizzlies'ı yendi
Dursun Özbek'ten Galata Köprüsü'nde düzenlenecek Filistin eylemi için Galatasaraylılara çağrı

Dursun Özbek'ten Galata Köprüsü'nde düzenlenecek Filistin eylemi için Galatasaraylılara çağrı
Osimhen ve En-Nesyri, 2025'te Avrupa'nın en formda golcüleri arasında

Osimhen ve En-Nesyri, 2025'te Avrupa'nın en formda golcüleri arasında
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet