İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Süper Lig'e yükselen Erzurumspor'a ziyaret İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Süper Lig'e yükselen Erzurumspor FK'yi ziyaretinde, "Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere değerli kulüp başkanımız, teknik heyeti ve tüm futbolcuları tebrik ediyorum ve kutluyorum." dedi.

Bazı programları dolayısıyla Erzurum'da bulunan Çiftçi, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

Çiftçi, daha sonra Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen "İhtisas Akademi Programı"nda öğrencilerle buluştu.

Ardından 2025-2026 sezonunda Trendyol 1. Lig'de şampiyonluğa ulaşarak Süper Lig'e yükselen Erzurumspor FK'yi ziyaret eden Çiftçi, Kulüp Başkanı Ahmet Dal ve yönetimini tebrik etti.

Bakan Çiftçi, burada gazetecilere, Erzurum'a çeşitli etkinliklere katılmak üzere geldiğini söyledi.

Fotoğraf : Hilmi Tunahan Karakaya/AA

Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ettiğini belirten Çiftçi, "Atatürk Üniversitemizde TÜGVA'nın gerçekleştirmiş olduğu program çerçevesinde TÜGVA'lı gençlerle ve saygıdeğer Erzurumlularla buluşmuş olduk." dedi.

Erzurumspor'un çok güzel bir performans sergileyerek yıllardır sürdürdüğü mücadeleyi şampiyonlukla taçlandırdığını ve Süper Lig'e çıkma hakkı elde ettiğini dile getiren Çiftçi, şunları kaydetti:

"Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere değerli kulüp başkanımız, teknik heyeti ve tüm futbolcuları tebrik ediyorum ve kutluyorum. Gerçekten bileklerinin hakkıyla şampiyon oldular, iyi bir mücadele verdiler. Ben de burada görev yaptığım dönemde Erzurumspor'un iç sahadaki maçlarına hep gittim. En azından kendi çapımda destek olmaya gayret ettim ve Erzurumspor Süper Lig'e çıktı. İnşallah bu Trendyol 1. Lig'de göstermiş olduğu başarıyı Süper Lig'de de göstereceğine inanıyorum. Başarılarının bundan sonra da artarak devamını diliyorum."

Çiftçi, taraftarlara da teşekkür ederek, "Onlar da takımı hiç yalnız bırakmadılar. Bütün şehir kenetlendi ve böyle güzel bir sonuç ortaya çıktı. Başarıları daim olsun. İnşallah Süper Lig'de de aynı başarıyı gösterirler. Erzurum'u, Erzurumluları gururlandırmaya, bu şekilde memnun etmeye devam ederler. Kendilerini tebrik ediyorum." diye konuştu.

Daha sonra Yakutiye ilçesinde restorasyon çalışmaları devam eden Fetih Camisi'ne giden Çiftçi, tarihi ibadethaneyi inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.