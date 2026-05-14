Fransa Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu açıklandı

Fransa Futbol Federasyonunun açıklamasına göre teknik direktör Didier Deschamps, 26 kişilik kadroda Fenerbahçe'den N'Golo Kante'ye de yer verdi.

Dünya Kupası'nın I Grubu'nda Senegal, Irak ve Norveç ile mücadele edecek Fransa'nın kadrosu şöyle:

Kaleci: Mike Maignan (Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes)

Defans: Lucas Digne (Everton), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (PSG), Theo Hernandez (Al-Hilal), Ibrahima Konate (Liverpool), Jules Kounde (Barcelona), Maxence Lacroix (Crystal Palace), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Münih)

Orta saha: N'Golo Kante (Fenerbahçe), Manu Kone (Roma), Adrien Rabiot (Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (PSG), Maghnes Akliouche (Monaco)

Forvet: Bradley Barcola (PSG), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembele (PSG), Desire Doue (PSG), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappe (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Münih), Marcus Thuram (Inter)