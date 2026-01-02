Dolar
logo
Spor, Futbol

Futbolda ara transfer dönemi başladı

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan 2025-2026 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi başladı.

Süha Gür  | 02.01.2026 - Güncelleme : 02.01.2026
Futbolda ara transfer dönemi başladı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun aldığı karara göre bugün başlayan ara transfer dönemi, 6 Şubat Cuma günü tamamlanacak.

Sezonun birinci transfer ve tescil dönemi, 30 Haziran'da başlayıp 12 Eylül'de sona ermişti.

