Spor

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, yarın Igor Gorgonzola'yı ağırlayacak

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, ⁠CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun dördüncü haftasında, yarın İtalya'nın Igor Gorgonzola ekibini konuk edecek.

Ceren Aydınonat  | 12.01.2026 - Güncelleme : 12.01.2026
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, yarın Igor Gorgonzola'yı ağırlayacak

İstanbul

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmada Yves Kalin (İsviçre) ve Ricardo Ferreira (Portekiz) hakem ikilisi görev alacak.

Ligde geride kalan haftalarda oynadığı 3 maçı da set vermeden kazanan sarı-lacivertliler, grubunda lider konumda bulunuyor.

