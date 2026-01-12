Dolar
43.13
Euro
50.40
Altın
4,598.85
ETH/USDT
3,107.90
BTC/USDT
90,734.00
BIST 100
12,309.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Spor

18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın ilk maçına çıkacak

18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Raunt ilk maçında yarın Romanya ile karşılaşacak.

Salih Ulaş Şahan  | 12.01.2026 - Güncelleme : 12.01.2026
18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın ilk maçına çıkacak

Ankara

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre Türkiye, B Grubu'nda Romanya ve Sırbistan ile mücadele edecek. Milliler, 15 Ocak Perşembe günü de Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Elemeleri şampiyon olarak tamamlayan ülke, 1-12 Temmuz tarihlerinde Letonya ve Litvanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne doğrudan katılma hakkı elde edecek. Diğer ülkeler ise mart ayında düzenlenecek 2. raunt elemelere katılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze barış planının ikinci aşamasına ilişkin toplantıya katıldı
Isparta'daki kış manzaraları havadan görüntülendi
Soğuk ve yağışlı hava çarşamba günü ülkeyi terk edecek
İzmir'de 3 polisin şehit olduğu saldırının şüphelileri hakkında iddianame hazırlandı
Meteorolojiden Doğu Anadolu'da yoğun kar, Güney Ege ve Akdeniz'de fırtına uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın ilk maçına çıkacak

18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın ilk maçına çıkacak

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenör Slobodan Kovac ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, yarın Igor Gorgonzola'yı ağırlayacak

Fenerbahçe, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ne ev sahipliği yapacak

Fenerbahçe, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ne ev sahipliği yapacak
Voleybolda haftanın programı

Voleybolda haftanın programı
CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Türk derbisi

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Türk derbisi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet