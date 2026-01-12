18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın ilk maçına çıkacak
18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Raunt ilk maçında yarın Romanya ile karşılaşacak.
Ankara
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre Türkiye, B Grubu'nda Romanya ve Sırbistan ile mücadele edecek. Milliler, 15 Ocak Perşembe günü de Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Elemeleri şampiyon olarak tamamlayan ülke, 1-12 Temmuz tarihlerinde Letonya ve Litvanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne doğrudan katılma hakkı elde edecek. Diğer ülkeler ise mart ayında düzenlenecek 2. raunt elemelere katılacak.