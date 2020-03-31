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Spor

Fenerbahçe kadın-erkek voleybol ile kadın basketbol personelinin koronavirüs testleri negatif çıktı

Fenerbahçe, kadın-erkek voleybol ile kadın basketbol takımında sporcu, teknik heyet ve personelin koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Hilmi Sever   | 31.03.2020
Fenerbahçe kadın-erkek voleybol ile kadın basketbol personelinin koronavirüs testleri negatif çıktı

Istanbul

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fenerbahçe, kadın-erkek voleybol ile kadın basketbol takımında sporcu, teknik heyet ve personelin koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

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