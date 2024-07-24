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Spor

Fenerbahçe, En-Nesyri transferi için görüşmelere başladığını açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, 27 yaşındaki Faslı forvet Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda kendisi ve kulübü Sevilla ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Fatih Erel  | 24.07.2024 - Güncelleme : 24.07.2024
Fenerbahçe, En-Nesyri transferi için görüşmelere başladığını açıkladı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "En-Nesyri sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul'a gelecektir." denildi.


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