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Bolu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Elif Sarıhan  | 17.07.2025 - Güncelleme : 17.07.2025
Bolu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı Fotoğraf : /AA

Bolu

Kayabaşı Köyü Harmantarla mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahaleler sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

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