Bolu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Bolu
Kayabaşı Köyü Harmantarla mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahaleler sonucu yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.