Dolar
40.28
Euro
46.79
Altın
3,339.99
ETH/USDT
3,403.10
BTC/USDT
118,700.00
BIST 100
10,370.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangına müdahale ediliyor. -VTR-
logo
Gündem

Kilis'te sağanak etkili oldu

Kilis'te Elbeyli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yaşanan taşkın, evlere, arazi ve bahçelere zarar verdi.

İbrahim Özcan  | 17.07.2025 - Güncelleme : 17.07.2025
Kilis'te sağanak etkili oldu

Kilis

Öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle ilçeye bağlı Karaçağıl köyü Kurutepe mezrası ile Kalbursait köyü İkiz Kaya mezrasında taşkın oluştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yağış nedeniyle Kurutepe mezrasında bazı ev, bahçe ve tarım arazilerinde zarar oluştu.

Bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri köylerde inceleme başlattı.

Öte yandan İkiz Kaya mezrası yolu, taşkın nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kilis'te sağanak etkili oldu
Oyuncu Mehmet Ali Tuncer hayatını kaybetti
TES-İŞ ile Muğlalı işçilerden enerji ve maden düzenlemesine destek açıklaması
Başkentte bir genç sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı
İBB Meclisinde, bütçe yönetimi ve yatırım önceliklerine ilişkin soru önergesi verildi

Benzer haberler

Kilis'te sağanak etkili oldu

Kilis'te sağanak etkili oldu

Pakistan'daki sellerde son 24 saatte 63 kişi hayatını kaybetti, 290 kişi yaralandı

Kars Sarıkamış'ta dolu ve sağanak etkili oldu

ABD'de aşırı yağışlar New Jersey'de OHAL'e, New York'ta su baskınlarına yol açtı

ABD'de aşırı yağışlar New Jersey'de OHAL'e, New York'ta su baskınlarına yol açtı
Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 111'e çıktı

Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 111'e çıktı
Kilis'te 508 kişiye bağımlılıkla mücadele desteği verildi

Kilis'te 508 kişiye bağımlılıkla mücadele desteği verildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet