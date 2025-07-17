Kilis'te sağanak etkili oldu
Kilis'te Elbeyli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yaşanan taşkın, evlere, arazi ve bahçelere zarar verdi.
Kilis
Öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle ilçeye bağlı Karaçağıl köyü Kurutepe mezrası ile Kalbursait köyü İkiz Kaya mezrasında taşkın oluştu.
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Yağış nedeniyle Kurutepe mezrasında bazı ev, bahçe ve tarım arazilerinde zarar oluştu.
Bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri köylerde inceleme başlattı.
Öte yandan İkiz Kaya mezrası yolu, taşkın nedeniyle trafiğe kapatıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.