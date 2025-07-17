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Spor, Futbol

Napoli, Osimhen'i kamp kadrosuna almadı

İtalyan ekibi Napoli, geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Nijeryalı santrfor Victor Osimhen'i yeni sezon hazırlık kampı kadrosuna çağırmadı.

Fatih Erel  | 17.07.2025 - Güncelleme : 17.07.2025
Napoli, Osimhen'i kamp kadrosuna almadı

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, "Dimaro'daki yaz kampı başlıyor. İtalya'nın şampiyonları, üç günlük sağlık ve fizik testlerinin ardından sezon öncesi hazırlıklarına resmen başlıyor." denilirken, kamp için açıklanan kadroda Galatasaray'ın transferi için yoğun çaba sarf ettiği Osimhen'e yer verilmedi.

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Osimhen'in yer almadığı kamp kadrosunda bulunan oyuncular ise şöyle:

"Anguissa, Buongiorno, Coli Saco, Contini, De Bruyne, Di Lorenzo, Ferrante, Gilmour, Hasa, Juan Jesus, Lang, Lobotka, Lukaku, Marianucci, Mazzocchi, McTominay, Meret, Neres, Obaretin, Olivera, Politano, Raspadori, Rrahmani, Sgarbi, Simeone, Spinazzola, Turi, Vergara, Zanoli, Zerbin."

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