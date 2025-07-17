Napoli, Osimhen'i kamp kadrosuna almadı

İstanbul
Kulüpten yapılan açıklamada, "Dimaro'daki yaz kampı başlıyor. İtalya'nın şampiyonları, üç günlük sağlık ve fizik testlerinin ardından sezon öncesi hazırlıklarına resmen başlıyor." denilirken, kamp için açıklanan kadroda Galatasaray'ın transferi için yoğun çaba sarf ettiği Osimhen'e yer verilmedi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Osimhen'in yer almadığı kamp kadrosunda bulunan oyuncular ise şöyle:
"Anguissa, Buongiorno, Coli Saco, Contini, De Bruyne, Di Lorenzo, Ferrante, Gilmour, Hasa, Juan Jesus, Lang, Lobotka, Lukaku, Marianucci, Mazzocchi, McTominay, Meret, Neres, Obaretin, Olivera, Politano, Raspadori, Rrahmani, Sgarbi, Simeone, Spinazzola, Turi, Vergara, Zanoli, Zerbin."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.