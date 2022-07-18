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Spor

Fatih Karagümrük, Senegalli futbolcu Diagne'yi renklerine bağladı

VavaCars Fatih Karagümrük, Galatasaray'dan Senegalli futbolcu Mbaye Diagne'yi kadrosuna kattı.

Emre Doğan   | 18.07.2022
Fatih Karagümrük, Senegalli futbolcu Diagne'yi renklerine bağladı

İstanbul

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Karagümrük'e 'hoş geldin' Mbaye Diagne. Senegalli forvet oyuncusu Mbaye Diagne'yi 1 sezonluğuna kadromuza kattık." ifadelerine yer verildi.

Diagne, sakatlığı nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kaldığı geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 22 maçta 4 gol kaydetti.

Senegalli santrfor, 2018-2019 sezonunun devre arasında 10 milyon avro bonservis bedeli ve bonuslar karşılığında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olmuştu.

Mbaye Diagne, gol krallığına ulaştığı 2018-2019'da sarı-kırmızılı takımda lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı. Diagne, 2019-2020 sezonunda Belçika ekibi Club Brugge, 2020-2021'in ikinci yarısında ise İngiltere temsilcisi West Bromwich Albion'da kiralık forma giymişti.

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