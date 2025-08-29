Dolar
41.14
Euro
48.08
Altın
3,448.26
ETH/USDT
4,327.80
BTC/USDT
107,750.00
BIST 100
11,288.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Yeni transfer Tiago Djalo, Beşiktaş'ı "Şans" görüyor

Beşiktaş'ın yeni transferi Tiago Djalo, kalitesini göstermek için siyah-beyazlı ekibin kendisi açısından bir şans olduğunu söyledi.

Emrah Oktay  | 29.08.2025 - Güncelleme : 29.08.2025
Yeni transfer Tiago Djalo, Beşiktaş'ı "Şans" görüyor

İstanbul

Siyah-beyazlı kulübün ABD merkezli sosyal medya platformu YouTube'da paylaştığı videoda Portekizli stoperin açıklamaları yer aldı.

Beşiktaş'a geldiği için hissettiği mutluluğu dile getiren Djalo, "Burada olduğum için çok mutluyum. Kalitemi gösterebilmek adına benim için yeni bir şans. Büyük bir takıma geldiğimi biliyorum ve takımıma kupalar kazanma yolunda yardım etmek için heyecanlıyım." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Transfer süreciyle ilgili konuşan 25 yaşındaki futbolcu, "Geleceğim ve ne yapmak istediğim hakkında düşünüyordum ve Beşiktaş'ın beni gerçekten istediğini biliyordum. Büyük bir kulüp olduğunu bildiğim için buraya gelmeye karar verdim. Daha önceden Beşiktaş ile ilgili güzel şeyler duydum. Burada oynamış arkadaşımla konuştum ve hepsi bana güzel şeyler anlattı. Tabii ben de Beşiktaş'ın iyi bir takıma sahip olduğunu hem kendi liginde hem de Şampiyonlar Ligi’nde iyi işler yaptığını biliyordum. Böylece, takıma katılmayı kabul etmek benim için çok da zor olmadı." ifadelerini kullandı.

Eski Beşiktaşlı futbolcu, Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz ile birliktel oynadığını anlatan Djalo, "Burak Yılmaz' ile konuştum. Lille’de beraber oynadığımız dönemden tanıdığım bir arkadaşım kendisi ve o, hem kulüp hem de taraftarlar hakkına birçok güzel şey söyledi. Ayrıca, Joao Mario ile konuştum. Onu da uzun zamandır tanıyorum. O da hem takım hem de kulüp hakkında güzel şeyler söyledi." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Motosiklet gönüllüleri Büyük Taarruz'u "süvarinin izinden" giderek anacak
Hafta sonu için TEKNOFEST Mavi Vatan daveti
İstanbul polisinden kent genelinde "huzur" uygulaması
Sakarya'da boyahanede çıkan yangın söndürüldü
Muğla'da yangın söndürme uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı

Benzer haberler

Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşması berabere bitti

Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşması berabere bitti

Wilfried Singo, Galatasaray'da ilk antrenmanına çıktı

Yeni transfer Tiago Djalo, Beşiktaş'ı "Şans" görüyor

Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonuna Mehmet Ali Yılmaz'ın adı verildi

Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonuna Mehmet Ali Yılmaz'ın adı verildi
Beşiktaş'ın yeni transferi El Bilal Toure, bol gollü bir sezon istiyor

Beşiktaş'ın yeni transferi El Bilal Toure, bol gollü bir sezon istiyor
Sadettin Saran'ın teknik direktör adayı Sergio Conceiçao

Sadettin Saran'ın teknik direktör adayı Sergio Conceiçao

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet