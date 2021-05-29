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Spor

Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'nin son durağı Muğla oldu

Dünyanın önde gelen otomobil rallilerinden 15. Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi, Muğla Dalyan'da sona erdi.

Ömer Kundakçı   | 29.05.2021
Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'nin son durağı Muğla oldu

Muğla

Belçika'nın başkenti Brüksel'den 16 Mayıs'ta yola çıkan araçlar; Almanya, Avusturya, İtalya, Slovenya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan'ı geçerek Türkiye etabına Edirne'den başladı.

İstanbul, Ankara, Kapadokya, Adana, Mersin ve Antalya'dan geçen 7 araçlık kafile, Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Dalyan Mahallesi'ne ulaştı.

Dalyan turuna katılan ralliciler, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman'ın verdiği startla, 12 kilometre yol katederek Radartepe mevkisine çıkarak, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin bulunduğu İztuzu plajını ziyaret etti.

Tur, ralliye katılanlara günün anısına verilen hediyelerle sona erdi.

Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin, AA muhabirine, Brüksel'den başlayan turu Muğla Dalyan'da sorunsuz bir şekilde bitirmekten mutlu olduklarını söyledi.

Türkiye'nin güzelliklerini ve gastronomisini tanıtmayı amaçladıklarını belirten Serin, "Pandemi bütün spor alanlarını olduğu gibi bizi de etkiledi. Birçok arkadaşımız buradan döndüğü zaman iki hafta evde karantinada olacağından dolayı yoldan geri dönmek zorunda kaldı. Biz yine de 'her şeye rağmen' sloganıyla Dalyan'a geldik." diye konuştu.

Organizasyon kapsamında Dalyan'a üçüncü kez geldiklerini ifade eden Serin, şunları kaydetti:

"6 bin 500-7 bin kilometre yol geldik. Dalyan bizim için özel bir yer. Bazı şeyler ara verince unutulur düşüncesiyle bu heyecanı kaybetmemek için organizasyonu bu yıl da düzenledik. Umarım 2022 yılında daha heyecanlı daha çok katılımlı bir ralli olur. 2022 yılında Tuna'dan Orhun'a bir ralli olacak. İpek yolu rallisi. Onun hazırlığı da yapılacak. Ağustos ayında onun güzergah çalışmasını yapacağız.

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