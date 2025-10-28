Dolar
Yaşam

Fethiye'de Cumhuriyet Bayramı'nı su altında bayrak açarak kutladılar

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında dalgıçlar su altında Türk bayrağı açtı.

Onur Çadır  | 28.10.2025 - Güncelleme : 28.10.2025
Fethiye'de Cumhuriyet Bayramı'nı su altında bayrak açarak kutladılar

Muğla

İlçede dalış okulu işleten Önder Diktaş, Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla yaptığı özel dalışta suyun altında Türk bayrağı açarak bayram coşkusunu denizin derinliklerine taşıdı.

Dalış ekibinde yer alan Burkay Kayıran, Berkay Çetin, Elif Cemre Yiğit ve Berat Hünkar Odabaş ise ellerinde Türk bayraklarıyla su altında geçiş yaptı.

Renkli görüntüler su altı kamerasıyla kaydedildi.

