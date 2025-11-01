Dolar
42.06
Euro
48.51
Altın
4,002.71
ETH/USDT
3,869.00
BTC/USDT
109,948.00
BIST 100
10,971.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da TRT World Forum kapsamında düzenlenen panelde konuşuyor.
logo
Kültür

Time Out dergisi Likya Yolu'nu "Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası" seçti

Muğla’nın Fethiye ilçesinden başlayıp Antalya’ya uzanan Likya Yolu, Time Out dergisinin “Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası” listesinde zirvede yer aldı.

Onur Çadır  | 01.11.2025 - Güncelleme : 01.11.2025
Time Out dergisi Likya Yolu'nu "Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası" seçti Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Muğla

İngiltere merkezli ünlü “Time Out” dergisi, dünyanın en güzel yürüyüş rotalarını sıraladığı listede Likya Yolu’nu ilk sırada gösterdi.

Fethiye’den başlayıp Antalya’nın Konyaaltı ilçesine kadar uzanan yaklaşık 540 kilometrelik Likya Yolu, doğa ve tarihle iç içe bir yürüyüş deneyimi sunuyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fethiye turizmini dört mevsime yaymak ve doğal mirası korumak amacıyla paydaşlarla birlikte çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı da Likya Yolu’nun dünyanın en güzel yürüyüş rotası seçilmesinin bölge için büyük bir gurur kaynağı olduğunu, bu tanınırlığın turizm potansiyelini güçlendireceğini ve sürdürülebilir turizme önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi paylaşımı
İstanbul'a "nefes" olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı
TRT World Forum 2025'te "cephede gazetecilik" ele alındı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 1 yılda gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 550 bin oldu
Ankara'da çalıştığı iş yerinde beslediği köpeğin saldırısına uğrayan genç yaralandı

Benzer haberler

Time Out dergisi Likya Yolu'nu "Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası" seçti

Time Out dergisi Likya Yolu'nu "Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası" seçti

Fethiye'de sağanağın ardından gökyüzünde "Mammatus Bulutları" görüldü

Fethiye'de Cumhuriyet Bayramı'nı su altında bayrak açarak kutladılar

Küresel ısınma caretta caretta yavrularının cinsiyetini de etkiledi

Küresel ısınma caretta caretta yavrularının cinsiyetini de etkiledi
Fethiye'de F-16'lar gösteri uçuşu yaptı

Fethiye'de F-16'lar gösteri uçuşu yaptı
Muğla'da tedavileri tamamlanan deniz kaplumbağaları denizle buluştu

Muğla'da tedavileri tamamlanan deniz kaplumbağaları denizle buluştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet