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Spor

Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışı ilk etabı ödül töreniyle sona erdi

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl dördüncü kez düzenlenen ve iki etapta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışının ilk etabı Halikarnas 100. Yıl Kupası, Bodrum Kalesi'nde düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Ali Ballı  | 31.07.2023 - Güncelleme : 31.07.2023
Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışı ilk etabı ödül töreniyle sona erdi Fotoğraf: Ali Ballı/AA

Muğla

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Muğla Valiliğinin destekleriyle, DHL Express ana sponsorluğunda, Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu, Türkiye Yelken Federasyonu koordinasyonunda İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından gerçekleştirilen organizasyonun ilk etabının ardından ödül töreni düzenlendi.

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde düzenlenen törenin açılışında "Nova" isimli teknede yarışan ve Simi Açıklarında Marmaris-Bodrum etabında fenalaşıp yaşamını yitiren tekne kaptanı Mustafa Erol anıldı. İstanbul Açık Deniz Yat Yarışı Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, yaptığı konuşmada, Mustafa Erol'un ölümünün kendilerini ve yarışa katılanları çok üzdüğünü söyledi.

DHL Express Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Selver Yıldız Küçükkoyuncu da etkinliğe bu yıl üçüncü kez sponsor olduklarını ifade ederek, kendileri için kıymetli bir sponsorluk olduğunu, Türkiye'nin uluslararası arenada tanıtılmasından memnun olduklarını dile getirdi.

Törene Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin, Marmaris Aksaz Deniz Üssü Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Muğla Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, ve Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, davetliler ile sporcular katıldı.

14 ülkeden 450'nin üzerinde sporcunun katıldığı Halikarnas 100. Yıl Kupası Tüm Sınıflar Genel Klasman kazananları ve ödül alanlar şu şekilde:

IRC 0 sınıfında

1 - Taranov Maxım yönetimindeki Magıc Twelve Team

2 - Serhat Altay yönetimindeki Arkas

3 - Petr Kochnev yönetimindeki Saıl Experts

IRC 1 sınıfında

1 - Tımofey Zhbankov yönetimindeki Rossko Racer

2 - Alıaksandr Racheuskı yönetimindeki Pavetra

3 - Barış Koncagül yönetimindeki Fenerbahçe Doğuş Yelken Yat Takımı

IRC 2 sınıfında

1 - Rytov Igor yönetimindeki Bogatyr

2 - Onur Bilgen yönetimindeki Mediamarkt Yelken Takımı

3 - Halil Arıkan yönetimindeki Baymineral-Heysaıl Race Team

IRC 3 sınıfında

1 - Vıktor Zakharov yönetimindeki Space Jockey

2 - Ali Öztürk yönetimindeki Ada Saılıng Team

3 - Evren Koncagül yönetimindeki Kmh Rıggıng

IRC 4 sınıfında

1 - Kaan Parlas yönetimindeki Cygnus

2 - Hasan Çıplak yönetimindeki M2 - Olıve Farm Datça

3 - Uğur Esen yönetimindeki Saıl Fast Racıng Team

Gezgin A sınıfında

1 - Semih Pekyörür yönetimindeki Haliç Su Sporları Kulübü

Gezgin B sınıfında

1 - Hasan Basri Aslan yönetimindeki Blue Dreams

Gezgin C sınıfında

1 - Urcun Canel yönetimindeki Dhl Asone

Tören, tüm sporcuların sahnede kupalarıyla fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.

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