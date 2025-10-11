Dolar
Spor

Milli motosikletçi Can Öncü, Portekiz'de 3. olarak podyuma çıktı

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nda Portekiz'deki sezonun 11. etabında, hafta sonunun ilk yarışında 3. olarak podyum sevinci yaşadı.

Fatih Çakmak  | 11.10.2025 - Güncelleme : 11.10.2025
Milli motosikletçi Can Öncü, Portekiz'de 3. olarak podyuma çıktı Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

Ankara

Dünya Supersport Şampiyonası'nın 11. ayağında ilk yarış, Estoril Pisti'nde gerçekleştirildi.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan ay-yıldızlı genç motosikletçi, Yamaha BLU CRU Evan Bros takımı adına damalı bayrağı liderin 0.814 saniye gerisinde üçüncü sırada geçti.

Estoril'de ilk yarışı, Renzi Corse takımından Fransız motosikletçi Valentin Debise birinci, Pata Yamaha Ten Kate Racing ekibinden İtalyan sürücü Stefano Manzi de liderin 0.440 saniye gerisinde ikinci tamamladı.

Bu sonuçla genel klasmanda 400 puanla Stefano Manzi birinci, 336 puanla milli motosikletçi Can Öncü ikinci, 227 puanla Orelac Racing Verdnatura takımından İspanyol motosikletçi Jaume Masia da üçüncü sırada yer alıyor.

Estoril hafta sonunun ikinci yarışı, yarın TSİ 14.35'te başlayacak.

