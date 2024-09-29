Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Efes'e şampiyonluk kupasını verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Beko'yu 83-82'lik skorla mağlup eden Anadolu Efes'e 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı verdi.
İstanbul
Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçın sona ermesinin ardından sahada düzenlenen kupa törenine katıldı.
Sporculara madalyalarını takan Erdoğan, kupayı Anadolu Efes takım kaptanı Shane Larkin'e takdim etti.
Erdoğan, madalya alan sporcuların çocuklarına da harçlık verdi.
Kupayı kaybeden Fenerbahçe Beko sporcularıyla da bir süre sohbet eden Erdoğan, daha sonra sahadan ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kupa kazanan Anadolu Efes takımını tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Anadolu Efes takımını tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışını 37'nci Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'yla gerçekleştirdiklerini belirtti.
Erdoğan, "İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliğini sporla buluşturacak bir eseri daha şehrimize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Açılış maçında Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Anadolu Efes takımını tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.
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Basketbol Gelişim Merkezimizin açılışını 37’nci Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası’yla gerçekleştirdik.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 29, 2024
İstanbul’un tarihî ve kültürel zenginliğini sporla buluşturacak bir eseri daha şehrimize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. 🏀🇹🇷
Açılış maçında Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı… pic.twitter.com/eJGZ72sZbQ