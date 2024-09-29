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"Basketbol Gelişim Merkezi Açılış Töreni"
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Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Efes'e şampiyonluk kupasını verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Beko'yu 83-82'lik skorla mağlup eden Anadolu Efes'e 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı verdi.

Mustafa Hatipoğlu, Koray Taşdemir, Semra Orkan  | 29.09.2024 - Güncelleme : 29.09.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Efes'e şampiyonluk kupasını verdi Fotoğraf: Cemal Yurttaş/AA

İstanbul

Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçın sona ermesinin ardından sahada düzenlenen kupa törenine katıldı.

Sporculara madalyalarını takan Erdoğan, kupayı Anadolu Efes takım kaptanı Shane Larkin'e takdim etti.

Erdoğan, madalya alan sporcuların çocuklarına da harçlık verdi.

Kupayı kaybeden Fenerbahçe Beko sporcularıyla da bir süre sohbet eden Erdoğan, daha sonra sahadan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kupa kazanan Anadolu Efes takımını tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Anadolu Efes takımını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışını 37'nci Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'yla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Erdoğan, "İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliğini sporla buluşturacak bir eseri daha şehrimize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Açılış maçında Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Anadolu Efes takımını tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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