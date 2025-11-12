Dolar
Spor, Basketbol

Anadolu Efes Virtus Bologna'ya mağlup oldu

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 10. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İtalya ekibi Virtus Bologna'ya 99-89 mağlup oldu.

Emre Aşıkçı  | 12.11.2025 - Güncelleme : 12.11.2025
İstanbul

Paladozza Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği İtalyan ekibinin 28-24 üstünlüğüyle tamamlandı.

Başabaş geçen ikinci yarıda bulduğu sayılarla farkı zaman zaman 1'e kadar indiren Anadolu Efes, oyunun kontrolünü rakibe kaptırarak devreye 48-45 geride girdi.

İkinci yarıdaki geri dönüş çabası sonuçsuz kalan Anadolu Efes, üçüncü çeyreğini 76-73 geride geçtiği maçı 99-89 kaybetti.

Shane Larkin 25 sayı ile maçın en skoreri olurken Virtus Bologna'da Carsen Edwards, 21 sayı ile takımının en çok sayı üreten ismi oldu.

Bu sonuçla Anadolu Efes organizasyonda 7. yenilgisi yaşadı, Virtus Bologna ise 5. galibiyetini aldı.

