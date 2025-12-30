Dolar
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Shai Gilgeous-Alexander 39 sayıyla Thunder'ı galibiyete taşıdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander'ın attığı 39 sayı ile öne çıktığı maçta konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 140-129 mağlup etti.

Fatih Erel  | 30.12.2025 - Güncelleme : 30.12.2025
İstanbul

Gilgeous-Alexander, Thunder'ı galibiyete taşırken Hawks'a karşı 39 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ve 2 top çalma ile oynadı. Hawks'ta Nickeil Alexander-Walker 30 sayı, Onyeka Okongwu ise 26 sayı kaydetti.

Bu sezon oynadığı 33 maçın ardından 28. galibiyetini alan Batı Konferansı lideri Thunder, sezonun en fazla maç kazanan takımı konumunda bulunuyor.

Durant, 30 sayı ile Rockets'ı sırtladı

Houston Rockets konuk ettiği Indiana Pacers'ı 126-119 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı.

Kevin Durant, sakatlığı bulunan milli oyuncu Alperen Şengün'ün yokluğunda Rockets'ı sırtlarken 30 sayı, 6 ribaunt ve 5 asist kaydetti.

Pacers'ta ise Pascal Siakam, attığı 23 sayı ile mağlubiyete engel olamadı.

