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"Basketbol Gelişim Merkezi Açılış Töreni"
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Spor, Basketbol

Anadolu Efes, 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı

Fenerbahçe Beko'yu 83-82'lik skorla mağlup eden Anadolu Efes, basketbolda 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu.

Bozhan Memiş, Emrah Oktay, Muhammed Boztepe  | 29.09.2024 - Güncelleme : 29.09.2024
Anadolu Efes, 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı Fotoğraf: Esra Bilgin/AA

İstanbul

Müsabaka iki takımın karşılıklı basketleriyle başladı. Fenerbahçe Beko, Marjanovic'i pota altında kullanmak isterken, Anadolu Efes de Oturu, ilk bölümde takımın sayı yükünü çeken isim oldu. Taraflar televizyon molasına 12-11'lik Anadolu Efes üstünlüğüyle girdi. Lacivert-beyazlılarda Oturu, bu bölümde 8 sayı kaydetti. Molanın ardından pota altında daha etkili olan Anadolu Efes, periyodu 24-20 önde tamamlayan taraf oldu.

İkinci çeyrekte Fenerbahçe Beko sert savunmayla öne çıktı. Periyodun başında iki ekip karşılıklı sayılar bulurken, ilk bölümü Anadolu Efes 31-25 önde tamamladı. Sert savunmaya geçen Fenerbahçe Beko, yakaladığı 11-0'lık seriyle farkı kapatıp öne geçti: 36-31. Fenerbahçe Beko, Hayes-Davis ve Colson'un çeyrekteki etkili oyunuyla devreyi 43-39 önde tamamladı.

Müsabakanın ikinci yarısı Anadolu Efes'in 7-0'lık serisiyle başladı: 43-46. Molanın ardından Colson'un 3 sayılık basketiyle eşitliği yakalayan Fenerbahçe Beko, aynı oyuncusunun serbest atıştan bulduğu sayılarla yeniden öne geçti: 48-46. Hücumda dış atışlara yönelen Anadolu Efes, Bryant'ın üst üste 2 üç sayılık basketiyle önce öne geçti, sonra farkı 6 sayıya yükseltti: 50-56. Farkın kapanmasına izin vermeyen lacivert-beyazlı takım, son çeyreğe 64-57 önde girdi.

Müsabakanın son çeyreğinde Fenerbahçe Beko, ribauntlarda daha etkili başlayan taraf oldu. Sarı-lacivertli ekip ilk 5 dakikalık periyotta farkı 2 sayıya kadar indirmeyi başardı: 70-72. Hayes-Davis'in 3 sayılık atışıyla Fenerbahçe Beko öne geçerken, Melli'nin boş pozisyonda yaptığı smaç sonrasında Anadolu Efes molaya gitti: 75-74. Mola dönüşünde Bryant'ın sayılarıyla öne geçen Anadolu Efes, savunmada da rakibine üstünlük kurarken, son 1 dakikaya da 4 sayı farkla önde girdi: 77-81. Mola dönüşünde Wilbekin'in 3 sayılık basketiyle fark 1 sayıya geriledi: 82-83. Son hücumda Anadolu Efes top kaybı yaparken, bitime 7,9 saniye kala oyunu kenardan başlatan Wilbekin, topu rakibine kaptırdı. Son pozisyonda lacivert-beyazlı ekip Bryant'ın kullandığı 2 serbest atışta isabet bulamasa da, Ercan Osmani'nin aldığı ribaunt sonrasında Anadolu Efes, karşılaşmayı 83-82 kazandı ve 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürdü.

Potada 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, Anadolu Efes'in

Basketbolda 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Anadolu Efes kazandı.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde ve ING Türkiye Kupası'nda geçen sezon şampiyon olan Fenerbahçe Beko ile lig ikincisi ve kupa finalisti Anadolu Efes, 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geldi.

İstanbul'da yapımı tamamlanan Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılış gününde oynanan maçı lacivert-beyazlılar 83-82 galip tamamladı.

Anadolu Efes, 9. randevunun galibi

İki takım Cumhurbaşkanlığı Kupası için 9. kez kozlarını paylaştı.

Bundan önceki 8 finalde Anadolu Efes 5 kez kupayı kazanırken, Fenerbahçe 3 kez kazanan taraf oldu.

Anadolu Efes, rakibi karşısında 2008-2009, 2009-2010, 2017-2018, 2018-2019 ve 2011-2022 sezonlarında kupaya uzandı. Fenerbahçe ise 1993-1994, 2006-2007 ve 2015-2016 sezonlarında kupaya adını yazdırdı.

Lacivert-beyazlılar, son randevudan da galip ayrılan taraf oldu ve rekabette üstünlüğünü 6-3'e çıkardı.

Anadolu Efes'in 14. kupa zaferi

Anadolu Efes, 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanarak toplamda 14. şampiyonluğa ulaştı.

Adını 2011-2012 sezonu başında Anadolu Efes olarak değiştiren lacivert-beyazlılar, 1985-1986, 1991-1992, 1992-1993, 1995-1996, 1997-1998, 1999-2000, 2005-2006, 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında "Efes Pilsen" ismiyle Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda mutlu sona ulaştı.

2014-2015 sezonunda Pınar Karşıyaka'yı yenerek kupayı kaldıran Anadolu Efes, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında üst üste 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında da Fenerbahçe Beko'ya üstünlük sağladı. Efes, son olarak 2021-2022'de kupanın sahibi oldu.

Bugünkü müsabakayla bu organizasyonda 25. kez boy gösteren lacivert-beyazlılar, 14. zaferini elde etti.

Lacivert-beyazlılardan üst üste 4. zafer

Anadolu Efes, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı üst üste 4. kez müzesine götürdü.

2017-2018 sezonuyla başlayan süreçteki son 4 müsabakada Anadolu Efes ile Fenerbahçe karşılaştı. Lacivert-beyazlı ekip, 2017-2018, 2018-2019 ve 2021-2022 sezonlarından sonra bu yılki kupayı da kaldırmayı başardı.

Kupa, 2019-2020, 2020-2021 sezonlarında salgın, 2022-2023 sezonunda ise 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri nedeniyle düzenlenmedi.

Fenerbahçe'nin 7 kupası var

Fenerbahçe, 7 kez ile Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan ikinci takım.

Sarı-lacivertliler, 1989-1990 sezonunda Galatasaray'ı 95-86 mağlup ederek, ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine taşıdı. Fenerbahçe, 1990-1991 sezonunda TOFAŞ'a 75-72, 1993-1994 sezonunda da Efes Pilsen'e 85-74 üstünlük sağlarken, ardından 12 sezon bu başarıyı tekrarlayamadı.

Fenerbahçe, 2006-2007 sezonu Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Efes Pilsen'i 79-77 yenerek 4. kez adını zirveye yazdırdı ve bu kulvardaki uzun süreli sessizliğini bozdu. Sarı-lacivertliler, 2012-2013 sezonunda Galatasaray'ı 64-62, 2015-2016 sezonunda Anadolu Efes'i 77-69 ve 2016-2017 sezonunda ise Banvit'i 75-64 yenerek toplam 7 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğuna ulaştı.

Sarı-lacivertli ekip, bu kupada 18. kez mücadele etti.

Ülkerspor üst üste 5 kez kazandı

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 6 kez kazanan Ülkerspor, üst üste 5 kez kupayı müzesine götüren tek takım olarak dikkati çekti.

Kupanın 34 yıllık tarihinde ayrıca Galatasaray, Pınar Karşıyaka ve Türk Telekom ikişer; Beşiktaş, Eczacıbaşı, Çukurova ve TOFAŞ da birer kez mutlu sona ulaştı.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın şampiyonları

Erkeklerde Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı şimdiye dek kazanan takımlar ve finalistler şöyle:

SezonŞampiyonFinalist
1984-1985GalatasarayFenerbahçe
1985-1986Efes PilsenGalatasaray
1986-1987KarşıyakaBeşiktaş
1987-1988EczacıbaşıFenerbahçe
1988-1989ÇukorovaEczacıbaşı
1989-1990FenerbahçeGalatasaray
1990-1991FenerbahçeTOFAŞ SAS
1991-1992Efes PilsenPaşabahçe
1992-1993Efes PilsenTOFAŞ SAS
1993-1994FenerbahçeEfes Pilsen
1994-1995ÜlkersporGalatasaray
1995-1996Efes PilsenTürk Telekom
1996-1997Türk TelekomEfes Pilsen
1997-1998Efes PilsenÜlkerspor
1998-1999TOFAŞEfes Pilsen
1999-2000Efes PilsenÜlkerspor
2000-2001ÜlkersporEfes Pilsen
2001-2002ÜlkersporEfes Pilsen
2002-2003ÜlkersporEfes Pilsen
2003-2004ÜlkersporEfes Pilsen
2004-2005ÜlkersporEfes Pilsen
2005-2006Efes PilsenAlpella
2006-2007Fenerbahçe ÜlkerEfes Pilsen
2007-2008Türk TelekomFenerbahçe Ülker
2008-2009Efes PilsenFenerbahçe Ülker
2009-2010Efes PilsenFenerbahçe Ülker
2010-2011Galatasaray Medical ParkFenerbahçe Ülker
2011-2012BeşiktaşAnadolu Efes
2012-2013Fenerbahçe ÜlkerGalatasaray Liv Hospital
2013-2014Pınar KarşıyakaFenerbahçe Ülker
2014-2015Anadolu EfesPınar Karşıyaka
2015-2016FenerbahçeAnadolu Efes
2016-2017Fenerbahçe DoğuşBanvit
2017-2018Anadolu EfesFenerbahçe
2018-2019Anadolu EfesFenerbahçe
2019-2020Salgın nedeniyle yapılamadı
2020-2021Salgın nedeniyle yapılamadı
2021-2022Anadolu EfesFenerbahçe Beko
2022-2023Deprem nedeniyle yapılmadı
2023-2024Anadolu EfesFenerbahçe Beko

Bakan Bak, 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Anadolu Efes'i kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Beko'yu 83-82'lik skorla mağlup ederek basketbolda 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Anadolu Efes'i tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında, "Açılışını yaptığımız Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasında Fenerbahçe Beko'yu yenerek bu prestijli kupayı 14. kez müzesine götüren Anadolu Efes'i tebrik ediyorum. Fenerbahçe Beko'yu da verdikleri mücadele için kutluyorum. Her iki kulübümüze başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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