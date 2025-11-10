Dolar
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Basketbol Avrupa Ligi'nde 4. kez çift maç haftası heyecanı yaşanacak

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 10. hafta müsabakaları yarın ve 12 Kasım Çarşamba günü, 11. hafta karşılaşmaları ise 13 Kasım Perşembe ve 14 Kasım Cuma günü oynanacak.

Emre Doğan  | 10.11.2025 - Güncelleme : 10.11.2025
Basketbol Avrupa Ligi'nde 4. kez çift maç haftası heyecanı yaşanacak

İstanbul

Son şampiyon Fenerbahçe Beko, İsrail temsilcileri ile ev sahibi takım ünvanıyla Almanya'nın Münih kentinde karşı karşıya gelecek. İlk maçında yarın TSİ 22.00'de Maccabi Rapyd'in karşısına çıkacak sarı-lacivertliler, ikinci müsabakasını da 13 Kasım Perşembe günü aynı saatte Hapoel IBI ile yapacak.

Organizasyonda çıktığı 9 maçın 4'ünü kazanan ve 5'inde mağlup olan Fenerbahçe, 13. sırada yer aldı.

Basketbol Avrupa Ligi'nde 3 galibiyet ve 6 yenilgi sonucunda 16. basamakta bulunan Anadolu Efes, 10. haftada yarın TSİ 22.30'da İtalya ekibi Virtus Bologna'ya konuk olacak. Lacivert-beyazlı ekip, 11. haftada ise 14 Kasım Cuma günü Antalya'da Almanya'nın Bayern Münih takımını ağırlayacak. Müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Basketbol Avrupa Ligi'nde 10. ve 11. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

10. hafta

Yarın:

19.00 Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)-Kızılyıldız (Sırbistan)

22.00 Fenerbahçe Beko-Maccabi Rapyd (İsrail)

22.05 Hapoel IBI (İsrail)-Baskonia (İspanya)

22.30 Partizan (Sırbistan)-Monaco (Fransa)

22.30 Virtus Bologna (İtalya)-Anadolu Efes

22.30 Valencia Basket (İspanya)-Real Madrid (İspanya)

23.00 Paris Basketbol (Fransa)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

12 Kasım Çarşamba:

22.15 Olympiakos (Yunanistan)-Zalgiris (Litvanya)

22.30 Bayern Münih (Almanya)-Barcelona (İspanya)

22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-LDLC ASVEL (Fransa)

11. hafta

13 Kasım Perşembe:

22.00 Kızılyıldız-Monaco

22.00 Fenerbahçe Beko-Hapoel IBI

22.45 Real Madrid-Panathinaikos AKTOR

22.45 Paris Basketbol-Valencia Basket

23.00 Maccabi Rapyd-Baskonia

14 Kasım Cuma:

19.00 Dubai Basketbol-Zalgiris

20.00 Anadolu Efes-Bayern Münih

22.00 LDLC ASVEL-Partizan

22.30 Barcelona-Virtus Bologna

22.30 EA7 Emporio Armani Milan-Olympiakos

