Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko maçlarında İsrailli taraftarlar salona alınmayacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nde çift maç haftasında önce Maccabi Rapyd'i ardından Hapoel IBI'yi Almanya'da konuk edecek.

Bozhan Memiş  | 09.11.2025 - Güncelleme : 09.11.2025
Fenerbahçe Beko maçlarında İsrailli taraftarlar salona alınmayacak Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

İstanbul

Her iki müsabakada da İsrailli taraftarlar yer almayacak. SAP Garden'da oynanacak müsabakalarda yoğun güvenlik önlemi olacak. Sarı-lacivertli takım, 11 Kasım'da Maccabi Rapyd'le, 13 Kasım'da da Hapoel IBI ile karşı karşıya gelecek.

11 bin 500 koltuk kapasiteli SAP Garden'daki maçlarda, üst kat olarak nitelendirilen tribünler boş bırakılacak. Sarı-lacivertli kulüp, karşılaşmalar için 7 bine yakın bilet satışa çıkardı.

Daha önce Litvanya'da konuk etmişti

Fenerbahçe Beko, geride kalan 2 sezonda İsrail ekibi Maccabi Rapyd'i Litvanya'da konuk etmişti.

2023-2024 sezonunda Maccabi Rapyd'le Panevezys kentinde bulunan Kalnapilio Arena'da karşılaşan sarı-lacivertliler, geçen sezon ise İsrail takımıyla Litvanya'nın Zalgiris kentindeki Zalgirio Arena'da karşı karşıya gelmişti.

Fenerbahçe Beko, bu sezon lige alınan Hapoel IBI'le Avrupa Ligi'nde ilk kez karşılaşacak.

