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Spor

Burak Elmas: Yeni bir teknik direktörle anlaşılması durumunda sözleşmeyi iptal edeceğiz

Elmas, "Başkan ve yönetim kurulunun yeni bir teknik direktör ile anlaşması halinde, kim olursa olsun seçildiğimiz takdirde ilk iş olarak yapılan mukaveleyi iptal edeceğimizi beyan ederim." dedi.

Emrah Oktay   | 21.05.2021
Burak Elmas: Yeni bir teknik direktörle anlaşılması durumunda sözleşmeyi iptal edeceğiz

Istanbul

Galatasaray Kulübünde 19 Haziran'da yapılacak olağan seçimli genel kurulda adaylığını açıklayan Burak Elmas, mevcut yönetimin yeni bir teknik direktör ile anlaşması durumunda seçilirse söz konusu sözleşmeyi iptal edeceğini açıkladı.

Elmas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başkan Mustafa Cengiz'in 1 Haziran 2021 itibarıyla teknik direktör Fatih Terim ile çalışmayacağını ancak yeni yönetim seçilene kadar kendisinin ve yönetim kurulunun göreve devam edeceğini duyurduğunu belirtti.

Mevcut yönetimin seçime kadar geçici olduğunu aktaran Elmas, "1 Haziran'dan itibaren yeni yönetim seçilene kadar kulüp ve bağlı ortaklıklarında geçici göreve yasal olarak devam edecek olan başkan ve yönetim kurulunun yeni bir teknik direktör ile anlaşması halinde, kim olursa olsun seçildiğimiz takdirde ilk iş olarak yapılan mukaveleyi iptal edeceğimizi beyan ederim. Daha önceki yazılı olarak iletmiş olduğumuz tavsiyemizi yineliyorum. Yeni yönetim seçilene kadar sezon planlaması çalışmaları, mevcut hocamız ve divan kurulu üyemiz Sayın Fatih Terim önderliğinde yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Burak Elmas, daha önce yönetim kuruluna gönderdiği dilekçede futbolda yeni sezon yapılanmasının, sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek teknik direktör Fatih Terim idaresinde yapılmasını talep etmişti.

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