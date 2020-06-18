Euro
7.70
Dolar
6.86
BIST 100
111,921.00
Altın
1,720.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Beşiktaş Kulübü, Pedro Rebocho'ya veda etti

Beşiktaş Kulübü, sezon başında Fransa'nın Guingamp takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı ve sözleşmesi sona eren Portekizli futbolcu Pedro Rebocho'ya veda etti.

Hilmi Sever   | 18.06.2020
Beşiktaş Kulübü, Pedro Rebocho'ya veda etti

Istanbul

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonu başında bir yıllık kiralık transfer olarak kadromuza katılan Pedro Rebocho ile sözleşme süresinin sona ermesi ve gelecek sezon kadro planlamasında yer almamasından dolayı karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Pedro Rebocho'ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı. 

Rebocho'nun siyah-beyazlı takımın bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenman öncesinde, teknik direktör Sergen Yalçın, teknik heyet ve futbolcularla vedalaştığı belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Endonezya'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka artışı kaydedildi
Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen tatilciler denize girdi
Başkentte maske denetimi
İran Sağlık Bakan Yardımcısı Herirçi: Kovid-19 salgını bir yıl sürebilir
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı yeniden 100'ün altına düştü

Benzer haberler

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi: 3 milyar borcu veririm diyen varsa hemen gelsin

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi: 3 milyar borcu veririm diyen varsa hemen gelsin

UEFA kulüplere Finansal Fair Play kurallarında esneklik sağlayacak

Beşiktaş Kulübü, Pedro Rebocho'ya veda etti

Muslera taburcu edildi

Muslera taburcu edildi
Yeni Malatyaspor, ligde kalma hedefinde iç saha maçlarına güveniyor

Yeni Malatyaspor, ligde kalma hedefinde iç saha maçlarına güveniyor
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Muslera'ya ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Muslera'ya ziyaret