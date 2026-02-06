Dolar
43.61
Euro
51.56
Altın
4,950.19
ETH/USDT
2,042.20
BTC/USDT
69,933.00
BIST 100
13,521.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Adalı, Hatay'da depremzedelerle bir araya geldi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Hatay'ın Defne İlçesinde depremzedelerin kaldığı konteyner kenti ziyaret etti.

Eren Bozkurt  | 06.02.2026 - Güncelleme : 06.02.2026
Beşiktaş Kulübü Başkanı Adalı, Hatay'da depremzedelerle bir araya geldi Fotoğraf: Eren Bozkurt/AA

Hatay

Çekmece Mahallesi'ndeki 23 Temmuz Geçici Konaklama Merkezi'ni ziyaret eden Adalı, depremzedelere hediye dağıttı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Adalı, gazetecilere, takımlarının taraftar grubu "Çarşı"nın her yıl depremin yıl dönümünde Hatay'ı ziyaret ettiğini söyledi.

Bu yıl gruba eşlik etmeye karar verdiğini belirten Adalı, "Kaybettiklerimizi rahmetle anıyorum. İnşallah en kısa zamanda normal hayata dönüyoruz. Geçen yıldan beri çok büyük iyileşme ve güzelleşme var. Şehir, yavaş yavaş şehir olmaya başlamış. Allah inşallah böyle acı bir daha yaşatmaz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'de Solak ailesini ziyaret etti
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 76'ya kadar çıktı
Hafta sonu yurdun batısı yağmurlu, doğusu kar yağışlı geçecek
Küçükçekmece'de su birikintisine düşen çocuğun ölümüne ilişkin davada 10 sanığa 2 yıl 6 ay hapis
Adalet Bakanı Tunç: Türkiye'de hukuk güvenliğinin olduğunu gören yatırım yapmaya geliyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Beşiktaş, Emmanuel Agbadou transferini KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Emmanuel Agbadou transferini KAP'a bildirdi

Beşiktaşlı yönetici Özkan Arseven, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Adalı, Hatay'da depremzedelerle bir araya geldi

Amir Murillo, Beşiktaş için İstanbul'da

Amir Murillo, Beşiktaş için İstanbul'da
Beşiktaşlı futbolcu El Bilal Toure, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Beşiktaşlı futbolcu El Bilal Toure, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet