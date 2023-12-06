Beşiktaş-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıkıyor
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 9 Aralık Cumartesi günü oynanacak derbinin biletleri satışa sunuluyor.
İstanbul
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabakanın biletlerinin bu akşam saat 20.00'den itibaren satışa çıkarılacağı bildirildi.
Kişilerin yalnızca bir adet satın alabileceği biletlerin, passo.com.tr ve Passo Akıllı Telefon uygulaması üzerinden satın alabileceği belirtildi.
Karşılaşmada ev sahibi takım tribününden sadece Beşiktaş logolu Passolig kart sahibi taraftarların bilet temin edebileceği aktarıldı.
Derbi maçın bilet fiyatları şöyle:
Loca 162: 22 bin 500 lira
VIP 100: 17 bin 500 lira
VIP 101-126: 15 bin lira
1. Kategori: 1.720 lira
102-125 Blok: 1.600 lira
2. Kategori: 1.360 lira
3. Kategori: 1.120 lira
4. Kategori: 960 lira
5. Kategori: 880 lira
415-416 Blok: 880 lira
414-417 Blok: 800 lira
6. Kategori: 760 lira
413-418 Blok: 720 lira
7. Kategori: 360 lira
8. Kategori: 340 liraAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.