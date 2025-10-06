Bakan Bak, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na seçilen Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Ankara
Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binasında gerçekleşen kabulde, Fenerbahçe yönetimi tam kadro yer aldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Bakan Bak, Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Sadettin Saran'ı ve yönetim kurulunu tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.
Görüşmede Bakan Bak, Fenerbahçe'nin olimpik ve paralimpik branşlara en çok destek veren kulüp olduğunu vurgulayarak teşekkür etti. Bakan Bak, yeni yönetimden amatör branşlara olan desteğin artarak devam ettirilmesi talebinde bulundu.
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Veli Ozan Çakır’ın da bulunduğu görüşmenin ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Bakan Bak’a üzerinde sarı lacivertli futbolcuların imzasının yer aldığı forma hediye etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.