Dolar
41.69
Euro
48.94
Altın
3,886.95
ETH/USDT
4,535.80
BTC/USDT
122,921.00
BIST 100
10,858.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Fenerbahçeli Ederson, sakatlığı nedeniyle Brezilya kadrosundan çıkarıldı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldı.

Yunus Kaymaz  | 05.10.2025 - Güncelleme : 05.10.2025
Fenerbahçeli Ederson, sakatlığı nedeniyle Brezilya kadrosundan çıkarıldı Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

Londra

Brezilya Futbol Federasyonunun açıklamasında, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin dünkü antrenmanda sakatlanan Ederson'un yerine kadroya Nottingham Forest'ta forma giyen 29 yaşındaki John Victor'u çağırdığı kaydedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

John Victor, kariyerinde ilk kez Brezilya Milli Takımı kadrosuna davet edildi.

Brezilya, 10 ve 14 Ekim'deki hazırlık maçlarında Güney Kore ve Japonya ile karşılaşacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye yeni haftaya yağışlı ve serin havayla başlayacak
Bakan Memişoğlu'ndan DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'a teşekkür mesajı
Başkentte su kesintisinden etkilenen vatandaşlar çeşmelerden su dolduruyor
İstanbul’da, Gazze'ye giden Uluslararası Özgürlük Filosu'na destek yürüyüşü
Adalet Bakanı Tunç: İstanbul Adli Tıp Kurumu hizmet binasının ihalesini yarın gerçekleştireceğiz

Benzer haberler

Fenerbahçeli Ederson, sakatlığı nedeniyle Brezilya kadrosundan çıkarıldı

Fenerbahçeli Ederson, sakatlığı nedeniyle Brezilya kadrosundan çıkarıldı

Fenerbahçe ile Samsunspor 65. randevuda

Fenerbahçe'de olağanüstü mali genel kurul kararı

Kadın basketbolunda 46. sezon başlıyor

Kadın basketbolunda 46. sezon başlıyor
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk puanlarını aldı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk puanlarını aldı
Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco: Nice güçlü bir takım ama onların da bizi savunması gerekiyor

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco: Nice güçlü bir takım ama onların da bizi savunması gerekiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet