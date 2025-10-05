Fenerbahçeli Ederson, sakatlığı nedeniyle Brezilya kadrosundan çıkarıldı
Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldı.
Londra
Brezilya Futbol Federasyonunun açıklamasında, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin dünkü antrenmanda sakatlanan Ederson'un yerine kadroya Nottingham Forest'ta forma giyen 29 yaşındaki John Victor'u çağırdığı kaydedildi.
John Victor, kariyerinde ilk kez Brezilya Milli Takımı kadrosuna davet edildi.
Brezilya, 10 ve 14 Ekim'deki hazırlık maçlarında Güney Kore ve Japonya ile karşılaşacak.
