Dolar
41.70
Euro
48.72
Altın
3,951.64
ETH/USDT
4,644.00
BTC/USDT
123,541.00
BIST 100
10,751.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu, federasyonun Riva’daki tesislerinde Türkiye Futbol Federasyonu ile Türk Hava Yolları arasındaki milli takımlar ana sponsorluğu anlaşmasının imza töreninde konuşuyor
logo
Spor

Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası sahibini buluyor

VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana voleybol takımları arasındaki 2025 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçı, yarın Ankara'da oynanacak.

Hüseyin Burak Demirer  | 07.10.2025 - Güncelleme : 07.10.2025
Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası sahibini buluyor

Ankara

İlk kez 2009'da düzenlenen kupa karşılaşmasının 16'ncısı, yarın saat 19.00'da Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Geçen sezon Vodafone Sultanlar Ligi şampiyonu olan VakıfBank ile AXA Sigorta Kupa Voley'in sahibi Fenerbahçe Medicana, kupa için mücadele edecek.

3 takımın 5'er şampiyonluğu var

Kupayı 5'er kez müzesine götüren VakıfBank, Fenerbahçe ve Eczacıbaşı, organizasyonun en başarılı takımı ünvanını paylaşıyor.

Yarınki VakıfBank-Fenerbahçe Medicana maçının galibi, Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı en fazla kazanan kulüp ünvanını tek başına ele geçirecek.

Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı kazanan takımlar ve tarihleri şöyle:

TakımŞampiyonlukYıl
Vakıfbank52013, 2014, 2017, 2021, 2023
Fenerbahçe52009, 2010, 2015, 2022, 2024
Eczacıbaşı52011, 2012, 2018, 2019, 2020
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan, katıldığı programlardaki konuşmalarında Filistin'de yaşanan zulme dikkati çekti
Ankara'daki sahte e-imza soruşturmasında 92 şüpheli gözaltına alındı
İsrail'in Küresel Sumud Filosu'nda alıkoyduğu 14 Türk vatandaşı Ürdün üzerinden Türkiye'ye dönecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti
İstanbul Boğazı'ndaki köprülere Filistin'e destek için bayrak asıldı

Benzer haberler

Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası sahibini buluyor

Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası sahibini buluyor

Bakan Bak, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti

VakıfBank'ın yeni transferi Helena Cazaute: Bu sezon neler yapacağımızı görmek için sabırsızlanıyorum

İlk 8 haftada 5 Süper Lig kulübü teknik direktör değiştirdi

İlk 8 haftada 5 Süper Lig kulübü teknik direktör değiştirdi
Samsunspor ile Fenerbahçe golsüz berabere kaldı

Samsunspor ile Fenerbahçe golsüz berabere kaldı
Fenerbahçeli Ederson, sakatlığı nedeniyle Brezilya kadrosundan çıkarıldı

Fenerbahçeli Ederson, sakatlığı nedeniyle Brezilya kadrosundan çıkarıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet