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Spor

Beşiktaş, "Bu Kitap Sana Arkadaşım" projesini Galatasaray maçıyla başlatacak

Beşiktaş Kulübü, deprem bölgesindeki çocuklara bağışlanmak için taraftarlarından 30 Nisan Pazar günü oynanacak Galatasaray derbisine çocuk kitapları getirmesini istedi.

Hilmi Sever  | 28.04.2023 - Güncelleme : 28.04.2023
Beşiktaş, "Bu Kitap Sana Arkadaşım" projesini Galatasaray maçıyla başlatacak

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bırakmam Seni Türkiyem" projesi kapsamında deprem bölgelerindeki çocukların kitap ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla, "Bu Kitap Sana Arkadaşım" isimli, tüm Türkiye'ye yayılması hedeflenen çocuk kitapları kampanyasının Galatasaray maçıyla başlatılacağı belirtildi.

​​​​​​​Projeye destek olmak isteyen taraftarların yanlarında getirecekleri çocuk kitaplarını, stat gişelerine kurulacak olan kumbaralara bırakabilecekleri bildirildi. Yanlarında kitap getiremeyen taraftarların ise, Doğan Çocuk'un kuracağı stantlardan uygun ve sabit fiyatlı çocuk kitap ve dergileri satın alıp bağış yapabilecekleri aktarıldı.

Projeyle ilgili açıklamada bulunan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, deprem bölgesine yaptıkları ziyaretlerde kendilerini en çok çocukların ve okulların halinin etkilediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu nedenle yardım projelerimizin daha çok çocuklarımız odaklı olmasına karar verdik. Beşiktaş olarak depremden etkilenen illere okul yaptırma, kurduğumuz çadır kentlerde oluşturduğumuz oyun çadırları ve tüm dünyanın dikkatini deprem felaketine çekmiş 'Bu Oyuncak Sana Arkadaşım' projelerini hayata geçirdik. Şimdi de, camia olarak yaptıracağımız okullar başta olmak üzere, deprem bölgelerindeki okulların, kurduğumuz çadır kentlerin, bölgelerdeki spor okullarımızın, depremden kurtulmuş bölge kütüphanelerinin kitap ihtiyacını karşılayacak 'Bu Kitap Sana Arkadaşım' projemizi hayata geçiyoruz. Tüm taraftarlarımızdan, bağışlayacakları çocuk kitaplarını derbi maçına getirmelerini bekliyoruz. Yanlarında getirecekleri kitaplarının ön yüzüne, deprem bölgesinde bulunan çocukların yüzlerini gülümsetecek şekilde, çocuklardan çocuklara birkaç cümle ile destek vermelerini bekliyoruz."​​​​​​​

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