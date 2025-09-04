Dolar
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA'dan Mehmet Türkmen'e görev

FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, Romanya ile Kosova arasında yarın oynanacak UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu müsabakasını yönetecek.

Ceren Aydınonat  | 04.09.2025 - Güncelleme : 04.09.2025
UEFA'dan Mehmet Türkmen'e görev Fotoğraf: Beyza Cömert/AA

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın Iasi şehrindeki Emil Alexandrescu Stadı'nda TSİ 18.30'da başlayacak müsabakada Türkmen'in yardımcılıklarını, Deniz Caner Özaral ve Mehmet Salih Mazlum yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.

Benzer haberler

