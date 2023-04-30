Dolar
19.45
Euro
21.43
Altın
1,989.40
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,617.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İstanbul’da Trabzon Dernekleri Federasyonu'nun genel merkezi olarak da kullanılacak Trabzon Evi'nin açılışında konuşuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de halka hitap ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş’ta AK Parti Andırın Seçim Ofisi açılışında konuşuyor.
logo
Spor

Bakan Kasapoğlu, Kupa Voley'i kazanan VakıfBank'ı tebrik etti

Muhammed Boztepe  | 30.04.2023 - Güncelleme : 30.04.2023
Bakan Kasapoğlu, Kupa Voley'i kazanan VakıfBank'ı tebrik etti

Ankara

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Opet'i 3-0 yenerek şampiyon olan VakıfBank'ı kutladı.

Kasapoğlu, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İzmir'de Atatürk Voleybol Salonu'nda VakıfBank ile Fenerbahçe Opet arasında oynanan Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley dörtlü finalinde rakibini mağlup ederek şampiyon olan VakıfBank Kulübünü kutluyorum. VakıfBank Kulübünün başarısında emeği geçen sporcu, teknik heyet, yöneticiler ve taraftarları tebrik ediyorum. Fenerbahçe Opet'i de dörtlü finaldeki mücadelesinden dolayı kutluyor, başarılar diliyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Bülteni'nin 65. sayısını yayımladı
Adana'da sağanak etkili oluyor
Muğla'da caretta carettalar İztuzu sahiline yumurta bırakmaya başladı
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
TOKİ'nin Nurdağı'ndaki deprem konutları projesinde 27 bloğun yapımı sürüyor

Benzer haberler

Bakan Kasapoğlu, Kupa Voley'i kazanan VakıfBank'ı tebrik etti

Bakan Kasapoğlu, Kupa Voley'i kazanan VakıfBank'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'inci yılı mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kadir Gecesi mesajı: Kur'an-ı Kerim, indiği geceyi bir ömre bedel kılmıştır

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet