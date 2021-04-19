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Spor

Bakan Kasapoğlu, Avrupa Süper Ligi'nin spordaki 'katılımcılık' ilkesiyle çeliştiğini bildirdi

Ercan Doğan   | 19.04.2021
Bakan Kasapoğlu, Avrupa Süper Ligi'nin spordaki 'katılımcılık' ilkesiyle çeliştiğini bildirdi

İstanbul

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Süper Ligi projesinin futbolun yanı sıra bütün spor organizasyonlarının bir değeri olan 'katılımcılık' ilkesiyle çeliştiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, ayrıca "Futbolda mevcut koşulların el birliğiyle geliştirilmesi gerektiğini düşünmekle birlikte; tüm spor camiasının, sporun katılımcı ve birleştirici ruhu için birlikte hareket edeceğine inanıyorum." görüşlerine yer verdi.

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