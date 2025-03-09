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Spor

Atakaş Hatayspor'un 406 günlük deplasman galibiyeti hasreti sona erdi

Süper Lig'in 27. haftasında konuk olduğu Trabzonspor'u 2-1 mağlup eden Hatayspor, geçen sezonun 23. haftasından sonra ilk kez deplasman maçından galibiyetle ayrıldı.

Serkan Avci  | 09.03.2025 - Güncelleme : 09.03.2025
Atakaş Hatayspor'un 406 günlük deplasman galibiyeti hasreti sona erdi

Mersin

Trendyol Süper Lig'de son deplasman galibiyetini geçen sezon elde eden Atakaş Hatayspor, dün konuk olduğu Trabzonspor'u 2-1 yenmesiyle 406 gün sonra dış sahada 3 puan aldı.

Hatayspor, en son geçen sezon 27 Ocak 2024'te oynanan 23. hafta maçında Adana Demirspor'u deplasmanda 1-0 yenerek 3 puan almıştı. Ancak bu galibiyetin ardından dış sahada bir daha galip gelemedi. Süper Lig'in 27. haftasında konuk olduğu Trabzonspor karşısında alınan 2-1'lik zaferle birlikte, bordo-beyazlılar, dış sahadaki galibiyet özlemini 406 gün sonra bitirdi.

Hatayspor, Karadeniz temsilcisi karşısında aldığı galibiyetle bu sezon deplasmanda ilk kez hanesine 3 puan yazdırdı.

Bu sezonki 3 galibiyetin 2'si Murat Şahin döneminde

Sezona teknik direktör Özhan Pulat ile başlayıp Rıza Çalımbay ile devam eden bordo-beyazlılar, 20. haftadan itibaren göreve getirilen Murat Şahin ile ikinci kez 3 puana ulaştı.

Şahin yönetiminde 7 karşılaşmaya çıkan Akdeniz ekibi, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 7 puan topladı.

Atakaş Hatayspor, Trabzonspor karşısında alınan 2-1'lik sonuçla aynı zamanda sezonun üçüncü galibiyetini elde etmiş oldu.

Ligde kalma mücadelesi sürüyor

Bu sezon 25 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyet alan Hatayspor, puanını 16'ya yükseltti. Ligde 18. sırada bulunan bordo-beyazlılar, düşme hattından kurtulmak için mücadelelerini sürdürüyor.

Hatayspor, 16 Mart Pazar günü Mersin'de oynayacağı 28. hafta maçında Net Global Sivasspor'u konuk edecek ve bu maçta galibiyet arayacak.

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