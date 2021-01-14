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Spor

Almanya Kupası'nda Bayern Münih'i penaltılarla yenen Holstein Kiel 3. tura yükseldi

Almanya Kupası'nın 2. turunda Holstein Kiel, normal süresi ve uzatma bölümleri 2-2 berabere sona eren karşılaşmada penaltı atışları sonunda Bayern Münih'i 8-7 mağlup ederek üst tura çıktı.

Erbil Başay   | 14.01.2021
Almanya Kupası'nda Bayern Münih'i penaltılarla yenen Holstein Kiel 3. tura yükseldi

Berlin

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) liderlik koltuğunda oturan Bayern Münih, Almanya Kupası 2. turunda Holstein Stadı'nda İkinci Lig takımlarından Holstein Kiel'e konuk oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 14. dakikada Serge Gnabry ve 37. dakikada Fin Bartels'in karşılıklı attıkları gollerle 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Bayern Münih, 48. dakikada Leroy Sane'nin golüyle skoru 2-1 yaptı.

Holstein Kiel, maçın bitimine saniyeler kala 90+5. dakikada Hauke Wahl ile bir gol daha buldu ve maçın normal süresi 2-2 berabere sona erdi. Maçın uzatma bölümlerinde gol olmayınca penaltı atışlarına geçildi.

Holstein Kiel, penaltılarda Bayern Münih'e 8-7 üstünlük sağlayarak Almanya Kupası'nda 3. tura çıktı.

Bayern Münih ise 20 yıl sonra ilk kez Almanya Kupası'nda 2. turu geçemedi.

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