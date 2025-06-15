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Bayern Münih'ten Kulüpler Dünya Kupası'na 10 gollü farklı başlangıç

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu'nda Almanya ekibi Bayern Münih, Yeni Zelanda temsilcisi Auckland City'yi 10-0 yendi.

Mutlu Demirtaştan  | 15.06.2025 - Güncelleme : 15.06.2025
Bayern Münih'ten Kulüpler Dünya Kupası'na 10 gollü farklı başlangıç

İstanbul

ABD'nin Cincinnati şehrindeki TQL Stadı'nda oynanan C Grubu ilk karşılaşmasında Bayern Münih ile Auckland City karşılaştı.

Maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan Bayern Münih, Kingsley Coman'ın 6 ve 21, Sacha Boey'nin 18, Michael Olise'nin 20 ve 45+3, Thomas Müller'in 45 ve 89, Jamal Musiala'nın 67, 73 (penaltıdan) ve 84. dakikalarda attığı gollerle 10-0'lık galibiyete ulaştı.

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Turnuvanın ardından takıma veda edecek Müller, Bayern Münih kariyerindeki gol sayısını 250'ye çıkardı.

Galatasaray'a transfer olan Leroy Sane ise Bayern Münih'te yedekler arasında yer aldı.

Bu sonuçla 3 puanı hanesine yazdıran Münih ekibi, turnuvaya 10 gollü farklı bir galibiyetle başladı.

Grubun diğer maçı, 17 Haziran Salı günü TSİ 01.00'de Arjantin'in Boca Juniors takımı ile Portekiz ekibi Benfica arasında oynanacak.

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