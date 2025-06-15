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Tottenham, Fransız forvet Mathys Tel’in bonservisini aldı

İngiltere 1. Futbol Ligi (Premier Lig) ekibi Tottenham, Fransız forvet Mathys Tel’in bonservisini aldı.

Selçuk Buğra Gökalp  | 15.06.2025 - Güncelleme : 15.06.2025
Tottenham, Fransız forvet Mathys Tel’in bonservisini aldı

Ankara

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki genç forvet, İngiliz kulübüyle 2031 yılına kadar sözleşme imzaladı.

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Şubat ayından beri Alman kulübü Bayern Münih'ten kiralık olarak Tottenham'da forma giyen Tel, 34 maçta 3 gol kaydetti ve İngiliz kulübüyle 2025 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.

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