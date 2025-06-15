Tottenham, Fransız forvet Mathys Tel’in bonservisini aldı
İngiltere 1. Futbol Ligi (Premier Lig) ekibi Tottenham, Fransız forvet Mathys Tel’in bonservisini aldı.
Ankara
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki genç forvet, İngiliz kulübüyle 2031 yılına kadar sözleşme imzaladı.
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Şubat ayından beri Alman kulübü Bayern Münih'ten kiralık olarak Tottenham'da forma giyen Tel, 34 maçta 3 gol kaydetti ve İngiliz kulübüyle 2025 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.