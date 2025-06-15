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Spor, Basketbol

Anadolu Efes'te Luca Banchi dönemi sona erdi

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Luca Banchi ile yollar ayrıldı.

Metin Arslancan  | 15.06.2025 - Güncelleme : 15.06.2025
Anadolu Efes'te Luca Banchi dönemi sona erdi Fotoğraf: Murat Şengül/AA

İstanbul

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın Luca Banchi ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyeri için başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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İtalyan çalıştırıcı, 7 Ocak'ta başantrenörlük görevine getirilmişti.

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