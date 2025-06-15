Anadolu Efes'te Luca Banchi dönemi sona erdi

İstanbul
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın Luca Banchi ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyeri için başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
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İtalyan çalıştırıcı, 7 Ocak'ta başantrenörlük görevine getirilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.