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Spor, Futbol

Leroy Sane'den Bayern Münih'e veda mesajı

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı 29 yaşındaki Leroy Sane, yollarını ayırdığı Bayern Münih'e veda etti.

Emre Aşıkçı  | 12.06.2025 - Güncelleme : 12.06.2025
Leroy Sane'den Bayern Münih'e veda mesajı

İstanbul

Alman yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Bayern taraftarları, Münih'te geçirdiğim 5 yılın ardından, önümüzdeki sezonda yeni bir sayfa açmaya karar verdim. Almanya'nın en iyi ve en büyük kulübünün formasını 200'den fazla maçta giymekten inanılmaz gurur duyuyorum ve birlikte kazandığımız şampiyonlukları her zaman hatırlayacağım." ifadelerini kullandı.

Bayern Münih'de geçirdiği 5 sene için Alman ekibine teşekkür eden sağ kanat, "Kulübe, teknik kadroya, sahne arkasındaki herkese, takım arkadaşlarıma ve özellikle siz taraftarlara, paylaştığımız zaman ve yarattığımız anılar için teşekkür ederim. Burada geçirdiğim zamana sonsuza dek minnettar olacağım." dedi.

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Manchester City'den 2020'de Alman ekibine transfer olan Sane, Bayern Münih formasıyla çıktığı 220 maçta 61 gol kaydetti.

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