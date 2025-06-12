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Spor, Futbol

Galatasaray, Leroy Sane'yi kadrosuna kattı

Galatasaray Kulübü, Leroy Sane ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Mücahit Hüseyin Eroğul, Can Öcal  | 12.06.2025 - Güncelleme : 12.06.2025
Galatasaray, Leroy Sane'yi kadrosuna kattı Fotoğraf: Adem Kutucu/AA

İstanbul

Kulübün açıklamasında, "Profesyonel futbolcu Leroy Aziz Sane ile 01.07.2025 tarihinden başlamak üzere, 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 9 milyon avro garanti ücret ile net 3 milyon avro tutarında sadakat primi ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

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Leroy Sane, Galatasaray tarihindeki 211. yabancı futbolcu

Galatasaray'da Leroy Sane'nin transfer edilmesiyle kulüp tarihindeki yabancı oyuncu sayısı 211'e yükseldi.

Sarı-kırmızılılar, eski adı Türkiye 1. Futbol Ligi olan Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bu transfer dönemine kadar 6 kıta ve 53 ülkeden 210 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle sözleşmesi 1 Temmuz'da sona erecek Leroy Sane'yi bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, böylece tarihindeki 211. yabancı futbolcu transferini gerçekleştirdi.

10. Almanya vatandaşı futbolcu

Leroy Sane, Galatasaray tarihindeki Almanya vatandaşı 10. futbolcu oldu.

Daha önce Rüdiger Abramczik, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Torsten Gütschow, Pierre Esser, Kevin Grosskreutz, Lukas Podolski, Kerem Demirbay, Derrick Köhn'ü kadrosuna katan Galatasaray, Leroy Sane transferiyle tarihindeki Almanya vatandaşı futbolcu sayısını 10'a çıkardı.

Geçen sezon Bayern Münih formasıyla 45 maça çıktı

Almanya ekibi Bayern Münih'ten sarı-kırmızılı takıma transfer olan Sane, geçen sezon 45 maçta 13 gol attı.

Sane, geçen sezon Bayern Münih formasıyla 30 Bundesliga, 13 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2 Almanya Kupası müsabakasına çıktı. 29 yaşındaki kanat oyuncusu Bundesliga'da 11 kez rakip fileleri havalandırırken UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve Almanya Kupası'nda birer gol kaydetti.

Almanya Milli Takımı ile 70 karşılaşmaya çıktı

Leroy Sane, ülkesi Almanya'nın milli takımında 70 karşılaşmada görev aldı.

İlk milli maçına 13 Kasım 2015 tarihinde Fransa ile oynanan hazırlık karşılaşmasında çıkan Sane, Almanya Milli Takımında 70 maçta 14 gol attı.

En fazla yabancı Brezilya'dan

Galatasaray, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılardan yana kullandı.

Sarı-kırmızılı ekip, 66 yılda 25 "Sambacı"yı kadrosuna kattı. Yugoslavya 16 futbolcuyla bu alanda ikinci, Romanya ise 15 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.

Türk asıllı yabancılar

Galatasaray'da başka ülke vatandaşı Türk asıllı 7 futbolcu forma giydi.

İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok, Almanya vatandaşı olan Pierre Esser ve Kerem Demirbay, İsveç Milli Takımı'nda oynayan Jimmy Durmaz ile Avusturya pasaportuna sahip Yusuf Demir, sarı-kırmızılı formayı terletti.

Galatasaray'ın yabancı futbolcuları

Galatasaray'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:

Ülke
Sayı
Futbolcular
Brezilya
25
Claudio Taffarel, Capone, Bruno Quadros, Marcio, Mario Jardel, Joao Batista, Felipe, Fabio Pinto, Christian, Cesar Prates, Flavio Conceiçao, Cassio Lincoln, Elano Blumer, Jo, Felipe Melo, Cris, Alex Telles, Maicon Roque, Mariano Filho, Fernando Reges, Marcao, Gustavo Assunçao, Tete, Carlos Vinicius, Gabriel Sara
Yugoslavya
16
Vladimir Nikolovski, Tatomir Radunovic, Ahmet Celovic, Ljubomir Milic, Bosko Kajganic, Jusuf Hatunic, Esref Jasarevic, Vladimir Pejovic, Resad Kunovac, Lasklo Lerinc, Tarık Hodzic, Mirsad Sedjic, Zoran Simovic, Cevad Prekazi, Mirsad Kovacevic, Stevica Kuzmanovski
Romanya
15
Iosif Rotariu, Iulian Filipescu, Gheorghe Hagi, Adrian Ilie, Gheorghe Popescu, Ion Ionut Lutu, Radu Niculescu, Gabriel Tamas, Ovidiu Petre, Florin Bratu, Bogdan Stancu, Iasmin Latovlevici, Florin Andone, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan
Fransa
10
Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis, Cedric Carrasso, Steven Nzonzi, Sacha Boey, Leo Dubois, Tanguy Ndombele
Almanya
10
Rüdiger Abramczik, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Torsten Gütschow, Pierre Esser, Kevin Grosskreutz, Lukas Podolski, Kerem Demirbay, Derrick Köhn, Leroy Sane
Kolombiya
8
Faryd Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino, Radamel Falcao, Davinson Sanchez, Carlos Cuesta
Hollanda
7
Ulrich van Gobbel, Frank de Boer, Wesley Sneijder, Ryan Donk, Nigel de Jong, Ryan Babel, Patrick van Aanholt
Arjantin
7
Marcelo Carrusca, Leo Franco, Emiliano Insua, Emmanuel Culio, Guillermo Burdisso, Lucas Ontivero, Mauro Icardi
Portekiz
6
Abel Xavier, Fernando Meira, Armindo Bruma, Josue Pesqueira, Gedson Fernandes, Sergio Oliveira
Nijerya
6
Dominic Iorfa, Henry Onyekuru, Valentine Ozornwafor, Jesse Sekidika, Oghenekaro Etebo, Victor Osimhen
İsviçre
6
Kubilay Türkyılmaz, Adrian Knup, Hakan Yakın, Blerim Dzemaili, Eren Derdiyok, Haris Seferovic
Fildişi Sahili
6
Abdulkader Keita, Emmanuel Eboue, Didier Drogba, Jean Michael Seri, Wilfried Zaha, Serge Aurier
İspanya
6
Albert Riera, Jose Rodrigues, Inaki Pena, Juan Mata, Angelino, Alvaro Morata
Belçika
5
Mbo Mpenza, Jason Denayer, Luis Cavanda, Dries Mertens, Mitchy Batshuayi
Bosna Hersek
4
Elvir Bolic, Elvir Balic, Zvjezdan Misimovic, Izet Hajrovic
Kamerun
4
Rigobert Song, Alioum Saidou, Dany Nounkeu, Aurelien Chedjou
Çekya
4
Pavel Horvath, Marek Heinz, Milan Baros, Tomas Ujfalusi
İsveç
4
Roger Ljung, Tobias Linderoth, Johan Elmander, Jimmy Durmaz
Uruguay
4
Andres Fleurquin, Fernando Muslera, Marcelo Saracchi, Lucas Torreira
Demokratik Kongo Cumhuriyeti
4
Ali Lukunku, Shabani Nonda, Christian Luyindama, Cedric Bakambu
Senegal
4
Mohamed Sarr, Badou Ndiaye, Mbaye Diagne, Ismail Jakobs
Norveç
3
Martin Linnes, Omar Elabdellaoui, Fredrik Midtsjö
Fas
3
Nordin Amrabat, Younes Belhanda, Hakim Ziyech
Danimarka
3
Victor Nelsson, Mathias Ross, Elias Jelert
Polonya
3
Roman Kosecki, Marek Godlewski, Przemyslaw Frankowski
Meksika
2
Sergio Almaguer, Giovani dos Santos
İngiltere
2
Barry Venison, Mike Marsh
Hırvatistan
2
Robert Spehar, Stjepan Tomas
Gana
2
Richard Kingson, Ahmet Barusso
Arnavutluk
2
Klodian Duro, Lorik Cana
Avustralya
2
Harry Kewell, Lucas Neill
Japonya
2
Junichi Inamoto, Yuto Nagatomo
Cezayir
2
Ismael Bouzid, Sofiane Feghouli
ABD
2
Brad Friedel, DeAndre Yedlin
İtalya
2
Morgan de Sanctis, Nicolo Zaniolo
Sırbistan
1
Sasa Ilic
İran
1
Naser Sadeghi
Surinam
1
Ulrich Watson
Litvanya
1
Gintaras Stauce
Zimbabve
1
Norman Mapeza
Galler
1
Dean Saunders
İsrail
1
Haim Revivo
Kuzey Makedonya
1
Goran Pandev
Yeşil Burun Adaları
1
Garry Rodrigues
İzlanda
1
Kolbeinn Sigthorsson
Yunanistan
1
Konstantinos Mitroglou
Gabon
1
Mario Lemina
Mısır
1
Mustafa Muhammed
Şili
1
Erick Pulgar
Avusturya
1
Yusuf Demir
Kosova
1
Milot Rashica
Kanada
1
Samuel Adekugbe
Macaristan
1
Roland Sallai

Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.

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